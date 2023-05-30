جدة - نرمين السيد - وقال ريزنيكوف فى تغريدة على تويتر - وفق ما نقلته وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية اليوم الإثنين: "أنا ممتن لرئيسة الوزراء الدنماركية مته فريدريكسن, ووزير الدفاع بالوكالة ترولز لوند بولسن, وحكومة الدنمارك للموافقة على مساعدة عسكرية إضافية بقيمة 2.6 مليار دولار أمريكى لأوكرانيا لتعزيز القدرات الدفاعية للجيش الأوكرانى".

وفى أواخر مايو, أطلقت الدنمارك أيضا صندوقا استثماريا خاصا لأوكرانيا بقيمة إجمالية قدرها 1 مليار كرونة دانمركية (حوالى 133 مليون دولار).

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أوكرانيا تشكر الدنمارك على مساعدات عسكرية إضافية بقيمة 2.6 مليار دولار على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.