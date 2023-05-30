زيلينسكى: قواتنا ستتحرك والقرار بشأن المواعيد قد اتخذ

جدة - نرمين السيد - وقال زيلينسكى فى كلمته اليومية، تم نشرها يوم الاثنين، إنه عقد اجتماعا مع قيادات القوات المسلحة، واستمع إلى تقارير القائد العام وقادة المحاور الرئيسية.
وأشار إلى أن الحديث "لم يدر عن التزود بالذخيرة وإعداد الألوية الجديدة وتكتيكنا فحسب، بل وعن المواعيد، وهذا أمر بالغ الأهمية، المواعيد الخاصة بتحركنا. ونحن سنتحرك. وقد تمت الموافقة على القرارات".
وبحث زيلينسكى مع القيادات العسكرية كذلك توريدات الأنظمة الجديدة للدفاع الجوى والصواريخ لها وفعالية الدفاعات الجوية الأوكرانية.
وكان مسؤولون أوكرانيون قد صرحوا فى الفترة الأخيرة بأن الهجوم المضاد للقوات الأوكرانية قد يبدأ "فى أى لحظة"، وقد يكون خلال الأيام القريبة القادمة.
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