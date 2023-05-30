الأركان الأوكرانية: تدمير 30 طائرة روسية بدون طيار خلال يوم

جدة - نرمين السيد - وأصدرت هيئة أركان الجيش الأوكرانى، بيانًا قالت فيه إن وحدات الصواريخ والمدفعية الأوكرانية أصابت 3 مجموعات ذخيرة ومعدات عسكرية روسية، ومستودع للذخيرة، و3 أنظمة صواريخ للدفاع الجوى، و3 أهداف أخرى مهمة.

وأضاف البيان أن وحدات الدفاع الجوى الأوكرانية نجحت فى اعتراض 36 من أصل 40 صاروخا موجها روسيا، و30 من أصل 38 طائرة بدون طيار من طراز "شاهد" خلال آخر 24 ساعة.

ولفت البيان إلى أن الجيش الروسى أطلق صاروخ إسكندر موجها وعدة صواريخ باليستية على كييف، ظهر اليوم الإثنين، فى هجوم نجح سلاح الجو الأوكرانى فى صده بالكامل بعد تدمير 11 صاروخًا استخدمها الجيش الروسى لشن الهجوم.

وفى اتجاهى باخموت وأفدييفكا، ذكر البيان أن القوات الروسية لم تشن أية عمليات هجومية خلال اليوم الماضى، بينما قامت القوات الجوية الروسية بشن هجوم بالقرب من توريتسك فى إقليم دونيتسك، كما شنت الطائرات الروسية هجمات بالقرب من أفدييفكا وفوديان، بالإضافة إلى قصف مدفعى بالقرب من منطقة نوفوكالينوف وأفدييفكا وبيرفومايسكى وكارليفكا بمنطقة دونيتسك.

وفى اتجاهى زابوريجيا وخيرسون، ذكر البيان أن القوات الروسية واصلت شن غارات جوية وقصف مدفعى فى مناطق متفرقة وعلى عدة جبهات.

ونوهت هيئة الأركان الأوكرانية عن أن القوات الروسية شنت إجمالى 53 غارة جوية وفتحت نيران منظومات الصواريخ المتعددة حوالى 20 مرة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وفى سياق آخر، أعلنت وزيرة الاقتصاد الأوكرانية يوليا سفيريدنكو أن الدنمارك أطلقت صندوق استثمار خاص جديد بقيمة 133 مليون دولار لصالح أوكرانيا، ليبلغ بذلك إجمالى الدعم العسكرى الدنماركى لأوكرانيا، منذ بداية العمليات العسكرية الروسية على البلاد 1.4 مليار دولار، ما بلغ إجمالى المساعدات الإنسانية الدنماركية، بما يشمل المساعدة المالية الكلية، 212 مليون دولار.

ونقلت دورية الأعمال الأوكرانية الإخبارية عن سفيريدنكو قولها إنه تم إنشاء صندوق الاستثمار الدنماركى لأوكرانيا لتمويل المشاريع التى تتضمن أفضل التقنيات الدنماركية والحلول المبتكرة لكل من القطاعين العام والخاص.

وخلال منتدى الاستثمار الأوكرانى الذى عُقِد فى العاصمة الدنماركية كوبنهاجن، تم الإعلان عن الموافقة على تمويل مشروعين رائدين فى الصناعة الزراعية والتجهيز الزراعى لصالح كييف، وعلى وجه الخصوص، تحصل عملاقة الزراعة الأوكرانية شركة "نيبلون" على قرض بقيمة 25 مليون يورو، كما ستحصل الشركة الأوكرانية "أجروفيوجن" المتخصصة فى منتجات الطماطم، على 15 مليون يورو.

ومن المقرر أن يتم أيضا منح قروض للشركات الزراعية الواقعة بالقرب من مناطق الهجمات الروسية فى مدينة ميكولايف جنوب أوكرانيا، والتى سيتم استخدامها لإعادة مرافق الإنتاج المدمرة وشراء المعدات من المصدرين الدنماركيين.

وأشارت الوزيرة إلى أن صندوق الاستثمار لم يقدم ضمانات مالية فحسب، بل سيمنح القروض بشكل مباشر أيضا.