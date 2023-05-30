أوكرانيا: تدمير أكثر من 20 مسيّرة فى هجوم روسى على كييف

جدة - نرمين السيد - ووصف سيرهى بوبكو، رئيس الإدارة العسكرية فى كييف، الهجوم بأنه "هائل"، وقال إن روسيا شنته باستخدام طائرات شاهد إيرانية الصنع فقط، بحسب وكالة "رويترز". وهذا ثالث هجوم على المدينة خلال 24 ساعة، ولم يعرف بعد عدد الطائرات المسيرة التى أطلقتها روسيا.

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