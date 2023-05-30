العالم اليوم - لقب "الماعز" يسحر نجوم العالم.. ما سر التسمية الغريبة؟

انتم الان تتابعون خبر لقب "الماعز" يسحر نجوم العالم.. ما سر التسمية الغريبة؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 30 مايو 2023 08:16 صباحاً - لطالما كانت كلمة "GOAT" شائعة على مواقع التواصل الاجتماعي عند الحديث عن نجوم كرة القدم والرياضات الأخرى في العالم، كما أن البعض يرفق صور اللاعبين بالماعز.

وخلال الفترة الماضية تم تداول كلمة الماعز مرفقة بصور دييغو مارادونا وبيليه وكريستيانو رونالدو وليونيل ميسي، كما تم منح العديد من النجوم في عالم الرياضة ذلك اللقب، على رأسهم الأميركي ليبرون جيمس أسطورة كرة السلة الأميركية، السويسري روجيه فيدرر في عالم التنس.

ولا ننسى أن الملاكم العالمي محمد علي كلاي كان أول من لقب بالماعز عام 1964 بعد هزيمة سونى ليستون، وظل يلازمه طوال حياته المهنية.

أصل ومعنى تسمية لقب الماعز