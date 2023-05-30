غرق 4 أشخاص إثر انقلاب قارب سياحى شمال إيطاليا

جدة - نرمين السيد - وكانت الزوبعة جزءًا من نظام عاصفة ضرب منطقة لومباردى مساء الأحد، مما أدى إلى تأخيرات فى مطار ميلانو مالبينسا.
ووفقًا لشبكة "سى إن إن"، أعلنت خدمة الإطفاء الإيطالية إنه تم انتشال جثث أربعة أشخاص من بحيرة ماجورى بشمال إيطاليا بعد انقلاب قارب سياحى.
وقالت خدمة الإطفاء، فى تغريدة عبر موقع "تويتر" أمس الإثنين، إن عمليات البحث والإنقاذ قد انتهت الآن بعد العثور على آخر جثة فى الساعة 8 صباحًا بالتوقيت المحلى.
وذكرت قناة سكاى تى جى 24 التابعة لشبكة سى إن إن، نقلا عن المدعى المحلى، أن الضحايا بينهم مواطنان إيطاليان، وكان الضحايا رجلين وامرأتين.
وكان على متن الطائرة 22 سائحًا، من بينهم ركاب بريطانيون، واثنين من أفراد الطاقم، وفقًا لقناة سكاى تى جى 24.
وقالت خدمة الإطفاء والإنقاذ إنه تم إنقاذ 20 شخصًا بعد انقلاب القارب.
وبحسب ما ورد تمكن بعض الناجين العشرين من السباحة إلى الشاطئ، وعلى الرغم من نقل خمسة إلى المستشفى، لم يتعرض أى ناجٍ لأى إصابات خطيرة.
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