بوتين يؤسس هيئة خاصة بتحسين عمل الصناعات العسكرية فى روسيا

جدة - نرمين السيد - أعلن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، عن تشكيل هيئة رئاسة اللجنة الصناعية العسكرية فى روسيا الاتحادية، وفق مرسوم نشر يوم الإثنين على الموقع الرسمى للمعلومات القانونية.





وذكر المرسوم أن القرار اتخذ لتحسين أنشطة المجمع الصناعى العسكرى، وعلى وجه الخصوص، ستتخذ هيئة الرئاسة قرارات تشغيلية لضمان تنفيذ المهام والوظائف الموكلة للمجمع الصناعى العسكرى، وفق روسيا اليوم.

وينص المرسوم على أنه يجوز عقد اجتماعات هيئة الرئاسة نيابة عن رئيس روسيا ورئيس الوزراء، وفى بعض الحالات، نيابة عن رئيس المجمع الصناعى العسكرى. وسيوافق مجلس الوزراء على ترتيب عمل هيئة رئاسة اللجنة.

وفى الوقت نفسه، يتم توجيه مفوضى رئيس الدولة فى المقاطعات الاتحادية لضمان تنسيق عمل هيئات الدولة على مختلف المستويات "لحل المشاكل المتعلقة بتنفيذ المشاريع الاستثمارية لضمان إنتاج الأسلحة والمعدات العسكرية، والملابس والمعدات خاصة لمساعدة مؤسسات الصناعة الدفاعية فى جذب موارد العمالة وزيادة مستوى الضمانات الاجتماعية للعاملين فى هذه المنظمات".

وبموجب المرسوم نفسه، تم تضمين المفوضين الرئاسيين فى مختلف المقاطعات الاتحادية فى المجمع الصناعى العسكرى.