حاكم فلوريدا يحذر: الولايات المتحدة لا تزال «تميل نحو الإفلاس»

جدة - نرمين السيد - عبّر رون ديسانتيس، حاكم ولاية فلوريدا ومرشح محتمل لانتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2024، عن انتقاده لاتفاق سقف الدين الذى تم التوصل إليه بين الأحزاب الديمقراطية والجمهورية خلال عطلة نهاية الأسبوع، معتبرًا أن هذا الاتفاق يجوزه المبدأ، وأن الولايات المتحدة لا تزال تتجه نحو الإفلاس.





ووفقًا لصحيفة "ذا هيل" الأمريكية، قال ديسانتس، فى برنامج تليفزيونى: "قبل هذه الصفقة... كانت بلادنا تتجه نحو الإفلاس. وحتى بعد هذه الصفقة، لا تزال تتجه نحو الإفلاس".

وأضاف أن مبلغ 4 تريليون دولار من الزيادات، التى قيل إنها ستتحقق فى العام ونصف العام المقبل، يعد حجمًا هائلًا من الإنفاق.

وكان كل من الرئيس الأمريكى جو بايدن، عن الحزب الديمقراطى، ورئيس البرلمان من الحزب الجمهورى كيفن مكارثى قد توصلا أول أمس السبت إلى اتفاق من حيث المبدأ لرفع سقف الدين لمدة عامين وإضافة حدود إنفاق جديدة فى نفس الفترة.

ويُعرَض الاتفاق المبدئى حاليًا على مجلسى النواب والشيوخ، وقد تعرض لانتقادات شديدة من كلا الجانبين. ولا تزال الولايات المتحدة على بعد أيام فقط من الموعد النهائى فى 5 يونيو لنفاد الأموال اللازمة لدفع فواتيرها وتجنب التخلف عن السداد، حسبما حذرت وزيرة الخزانة جانيت يلين.

وأطلق ديسانتس الأسبوع الماضى حملته لخوض الانتخابات الرئاسية لعام 2024، وانضم إلى الرئيس السابق دونالد ترامب وعدد من الجمهوريين البارزين الآخرين فى السباق التمهيدى للحزب.