روسيا: الاتفاق الدفاعى الأمريكى مع بابوا غينيا خطوة نحو عسكرة آسيا

جدة - نرمين السيد - أدانت وزارة الخارجية الروسية التوقيع من قبل الولايات المتحدة على اتفاقية تعاون دفاعى مع بابوا غينيا الجديدة، واصفة ذلك بأنه خطوة أخرى فى سياسة التسلح والتصعيد العسكرى فى منطقة آسيا والمحيط الهادئ.





ووفقًا لوكالة أنباء "نوفوستى" الروسية، اعتبرت الوزارة أن هذه الخطوة تهدف إلى جذب بابوا غينيا الجديدة إلى التحالفات الجيوسياسية التى تقودها الولايات المتحدة ضد روسيا والصين.

وقال الناطقة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أمس الاثنين، أن "الاتفاقية بين البلدين ستسمح للجيش الأمريكى بالتحرك بحرية على الأرض وفى المياه الإقليمية لبابوا غينيا الجديدة، بما فى ذلك الوصول غير المحدود إلى البنية التحتية للنقل فى الولاية".

وشددت زاخاروفا أيضا على أنه رغم تصريحات السلطات الرسمية بشأن استمرار عدم استخدام أراضى غينيا الجديدة كنقطة انطلاق لـ"شن حرب"، فإن محتوى الاتفاقية يشير إلى عكس ذلك تماما، مؤكدة أن "أهداف واشنطن النهائية، التى من الواضح أنها استعمارية جديدة بطبيعتها، واضحة للعيان - وهى تحويل أكبر دولة جزرية فى جنوب المحيط الهادئ إلى موقع أمامى لاستعراض القوة العسكرية فى منطقة آسيا والمحيط الهادئ وضمان الهيمنة الأمريكية على حساب أمن دول المنطقة الأخرى".