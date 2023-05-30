العالم اليوم - الناتو يتحدى روسيا بمناورات "القطب الشمالي"

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 30 مايو 2023 09:22 صباحاً - أعلن سلاح الجو الفنلندي أن تدريبات واسعة النطاق تشمل نحو 150 طائرة مقاتلة من دول غربية بينها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، بدأت، الإثنين، في فنلندا والسويد والنروج.

في هذه الدول المجاورة لروسيا، تستمر هذه المناورات نحو أسبوعين بحسب هلسنكي العضو الجديد في حلف شمال الأطلسي، والتي تدير عملية "تحدي القطب الشمالي".

وقال الكولونيل هنريك إيلو من سلاح الجو الفنلندي لوكالة فرانس برس إن "التدريبات بدأت (...) أول عملية تناوب جارية".

أنهت هذه الدولة الاسكندنافية عقودا من الحياد القسري ثم عدم الانحياز العسكري بعد اجتياح موسكو لأوكرانيا من خلال الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي مطلع أبريل.

تضم هذه المناورات التي تنظمها الدول الاسكندنافية كل سنتين منذ 2013، هذه السنة 14 دولة (12 عضوا في حلف شمال الأطلسي وكذلك السويد التي هي في طور عملية الانضمام وسويسرا).

وتشارك في التدريبات التي يفترض ان تنتهي في 9 يونيو، مقاتلات إف-35 أميركية ومن عدة دول أوروبية، ورافال وميراج فرنسية وإف-16 دنماركية وهولندية وطائرات إف-18 فنلندية وسويسرية وغريبن سويدية.

وقال الكولونيل إيلو: "هذه أكبر مناورات تنظم حتى الآن".

ستتمركز الطائرات في شمال النروج والسويد وفنلندا وكذلك في قاعدة بيركالا-تامبيري الفنلندية.

تتزامن التدريبات مع اجتماع لوزراء خارجية الحلف في أوسلو هذا الأسبوع وكذلك زيارة لوزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى فنلندا الخميس والجمعة.