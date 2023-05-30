قوات الاحتلال تقتحم مخيم نور شمس شرق طولكرم

جدة - نرمين السيد - وبحسب الوكالة الفلسطينية، اقتحمت قوة خاصة مستعربة تساندها قوات كبيرة من جيش الاحتلال وجرافة عسكرية، المخيم وسط إطلاق كثيف للأعيرة النارية وقنابل الصوت.

ونشرت قوات الاحتلال دورياتها الراجلة والمحمولة فى شوارع وأزقة المخيم ومداخله، ودارت مواجهات عنيفة فى المكان، فى الوقت الذى منعت فيه مركبات الإسعاف من الدخول إلى المخيم.

كما اقتحمت قوات الاحتلال عددًا من منازل المواطنين بعد تفجير أبوابها، وفتشتها تفتيشًا دقيقًا وخربت محتوياتها، دون أنباء عن وقوع اعتقالات.

فيما تشهد سماء المخيم تحليقًا منخفضًا لطائرات الاستطلاع.