وزير الدفاع الأوكرانى: نجهز المطارات وأنظمة الملاحة استعدادا لتسلم «إف 16»

جدة - نرمين السيد - قال وزير الدفاع الأوكرانى أليكسى ريزنيكوف، إننا نجهز المطارات وأجهزة الرادار وأنظمة الملاحة استعدادا لتسلم مقاتلات "F16"، جاء ذلك خلال نبأ عاجل أوردته قناة "القاهرة الإخبارية".





وكان الرئيس الأمريكى، جو بايدن، قد صادق على خطط لتدريب طيارين أوكرانيين على مقاتلات "إف-16" الأمريكية الصنع.

وبحسب "القاهرة الإخبارية"، تعد طائرات "إف 16" أكثر المقاتلات استخدامًا فى العالم، إذ تعد المقاتلة القادرة على تنفيذ مهام الدفاع الجوى والتشويش على رادارات العدو، لذا تسعى كييف لتعزيز دفاعاتها عبر مقاتلات "إف 16".