رئيس فنزويلا يطالب بالانضمام إلى مجموعة «بريكس»

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس الفنزويلى نيكولاس مادورو، اليوم الثلاثاء، إنه سيقترح أن تطالب قارة أمريكا الجنوبية، كمنطقة، الولايات المتحدة برفع العقوبات المفروضة على بلاده، بحسب قناة "القاهرة الإخبارية".





وأدلى مادورو بالتصريحات عقب اجتماع ثنائى مع نظيره البرازيلى لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، الذى وصف العقوبات الأمريكية بأنها "مبالغ فيها بشدة"، وذلك فى ظل استعداد قادة من المنطقة للاجتماع فى برازيليا فى قمة ستنعقد فى وقت لاحق من هذا الأسبوع. وقال الرئيس الفنزويلى أيضًا إن بلاده تريد أن تكون جزءًا من مجموعة بريكس التى تتكون من دول ناشئة بارزة. وقال لولا من جانبه إنه سيدعم بشكل شخصى أى طلب من فنزويلا للانضمام إلى المجموعة. وتتكون مجموعة "بريكس" من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا.

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