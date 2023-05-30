أوكرانيا: هجماتنا تؤكد أن لدينا فرصا جدية لاختراق صفوف روسيا

جدة - نرمين السيد - وفى وقت سابق من اليوم، أعلنت السلطات الروسية أن مسيرة اصطدمت بمبنيين سكنيين فى العاصمة موسكو، ما أدى إلى إصابة شخص.
ومن جانبه، قال عمدة موسكو أن الهجوم أدى إلى أضرار طفيفة فى عدة مبانٍ، لافتًا إلى أنه لا توجد إصابات خطيرة.
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