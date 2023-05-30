حاكم موسكو: إصابة شخصين جراء هجوم بطائرات مسيرة على أطراف المدينة

جدة - نرمين السيد - وأشار مراسل "القاهرة الإخبارية" فى موسكو، إلى أنه تم إجلاء سكان مبنى جنوب غرب موسكو بعد اصطدام مسيرة به.

وفى وقت سابق من اليوم، أعلنت السلطات الروسية أن مسيرة اصطدمت بمبنيين سكنيين فى العاصمة موسكو، ما أدى إلى إصابة شخص.

ومن جانبه، قال عمدة موسكو أن الهجوم أدى إلى أضرار طفيفة فى عدة مبانٍ، لافتًا إلى أنه لا توجد إصابات خطيرة.