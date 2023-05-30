بيونج يانج تعتزم إطلاق قمر صناعى للتجسس على واشنطن

جدة - نرمين السيد - نقلت وسائل إعلام رسمية فى بيونج يانج، اليوم الثلاثاء، عن مسؤول كورى شمالى كبير قوله، إن بلاده تعتزم إطلاق قمر صناعى تجسسى فى يونيو، لمراقبة التحركات العسكرية للولايات المتحدة وشركائها، بحسب قناة "القاهرة الإخبارية".





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