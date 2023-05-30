جدة - نرمين السيد - أعلنت السلطات الروسية، أن مسيرة اصطدمت بمبنيين سكنيين، اليوم الثلاثاء، فى العاصمة موسكو ما أدى إلى إصابة شخص، وفقاً لما نقلته قناة "القاهرة الإخبارية"، بحسب "رويترز".





عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر القاهرة الإخبارية: اصطدام مسيرة بمبان سكنية فى موسكو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.