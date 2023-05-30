العالم اليوم - الذهب يترنح أمام توقعات رفع الفائدة واتفاق سقف الدين

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 30 مايو 2023 10:19 صباحاً - استقرت أسعار الذهب قرب أدنى مستوى لها في شهرين الثلاثاء، إذ أدى التفاؤل إزاء التوصل لاتفاق حول سقف الدين في الولايات المتحدة وتراجع التوقعات بتوقف مجلس الاحتياطي الفيدالي (البنك المركزي الأميركي) مؤقتا عن رفع معدلات الفائدة في يونيو إلى إضعاف جاذبية المعدن النفيس.

وقال الرئيس الأميركي جو بايدن الاثنين إنه يشعر بالارتياح بشأن احتمالات مصادقة الكونغرس على اتفاق سقف الدين الذي توصل إليه مع رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي.

ومن ناحية أخرى زاد مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي في الأيام الماضية حدة الترقب بتوقعات متشددة حول أسعار الفائدة، مما أفقد الذهب إلى حد ما بعض المكاسب التي حققها كملاذ آمن خلال أزمة سقف الدين في الولايات المتحدة، إذ تقوض أسعار الفائدة المرتفعة جاذبية المعدن الذي لا يدر عائدا.

وتتوقع الأسواق الآن بنسبة 39.9 بالمئة فقط إبقاء الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة دون تغيير في يونيو.

التغير في الأسعار

تراجعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1938.57 دولار للأونصة، بحلول الساعة 0448 بتوقيت غرينتش. كما انخفضت العقود الآجلة الأميركية للذهب 0.3 بالمئة إلى 1938.30 دولار، بحسب بيانات "رويترز".

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.7 بالمئة إلى 23.03 دولار للأونصة، بينما زاد البلاتين 0.3 بالمئة إلى 1027.27 دولار. وارتفع البلاديوم 1.1 بالمئة إلى 1430.74 دولار للأونصة.