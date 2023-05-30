عاجل- أول رد عسكرى روسى على الهجوم الأوكرانى بموسكو

جدة - نرمين السيد - وقالت وزارة الدفاع الروسية، إنه تم إسقاط 5 مسيرات أوكرانية بمنظومة "بانتسير" للدفاع الجوى، وفقا لما أوردته قناة "القاهرة الإخبارية".

وكان حاكم موسكو، سيرجى سوبيانين، قد أعلن إصابة شخصين جراء هجوم بطائرات مسيرة على أطراف المدينة.

وأشار مراسل "القاهرة الإخبارية" فى موسكو، إلى أنه تم إجلاء سكان مبنى جنوب غرب موسكو بعد اصطدام مسيرة به.

وفى وقت سابق من اليوم، أعلنت السلطات الروسية أن مسيرة اصطدمت بمبنيين سكنيين فى العاصمة موسكو، ما أدى إلى إصابة شخص.

ومن جانبه، قال عمدة موسكو أن الهجوم أدى إلى أضرار طفيفة فى عدة مبانٍ، لافتًا إلى أنه لا توجد إصابات خطيرة.