زيلينسكى يعلن تحديد توقيت شن الهجوم المضاد على روسيا

جدة - نرمين السيد - وقال زيلينسكى، فى الخطاب، إن الدنمارك زادت دعمها لأوكرانيا "بأكثر من 3 مليارات دولار، وأن المبلغ الإجمالى للمساعدات الدفاعية من الدنمارك سيصل الآن إلى أكثر من 4 مليارات و 700 مليون دولار"، ووصفها بأنها "مهمة للغاية".
يأتى ذلك بعد أن أعلنت وزارة الاقتصاد الأوكرانية، السبت، أن "الدنمارك فتحت صندوقا استثماريا خاصا لأوكرانيا بمبلغ 134 مليون دولار".
فى غضون ذلك، ذكر المتحدث باسم القيادة العسكرية الشرقية سيرهى شريفاتى، خلال مقابلة مع وسائل الإعلام الأوكرانية، أن روسيا تقوم بنقل قواتها إلى مدينة باخموت "فى ضوء الخسائر الكبيرة التى تكبدتها مجموعة فاجنر الروسية".
وكانت نائب وزير الدفاع الأوكرانى حنا ماليار، قالت، فى وقت سابق، إن "الروس يستبدلون قوات فاجنر بوحدات نظامية".
وأعلن رئيس مجموعة فاجنر، يفجينى بريجوجين، الأحد، أن تسليم مواقع مقاتليه فى باخموت لوحدات الجيش الروسى قد يمتد إلى 5 يونيو.
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