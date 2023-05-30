العالم اليوم - أسهم اليابان ترتفع لليوم الرابع وسط تفاؤل في قطاع الرقائق

انتم الان تتابعون خبر أسهم اليابان ترتفع لليوم الرابع وسط تفاؤل في قطاع الرقائق من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 30 مايو 2023 11:16 صباحاً - أغلق المؤشر نيكي الياباني على ارتفاع للجلسة الرابعة على التوالي، الثلاثاء، وسط تفاؤل إزاء نمو الاستثمارات في صناعة أشباه الموصلات في البلاد.

وقفز سهم أدفانتست كورب 2.38 بالمئة لتصل مكاسبه خلال الأيام الأربعة الماضية إلى 29 بالمئة وسط توقعات بأن تقود شركة تصنيع معدات اختبار الرقائق طفرة للذكاء الاصطناعي مع عميل‬ها إنفيديا كورب.

وهبط سهم الخطوط الجوية اليابانية 0.71 بالمئة مما أدى لتراجع أسهم شركات النقل الجوي، وذلك بعد ارتفاع أسعار النفط.

وعكس المؤشر نيكي خسائره المبكرة ليغلق مرتفعا 0.3 بالمئة عند 31328.16 نقطة. ولامس المؤشر أمس الاثنين 31560.43 نقطة، وهو مستوى لم يصل إليه منذ يوليو من عام 1990.

أما المؤشر توبكس الأوسع نطاقا فهبط 0.07 بالمئة إلى 2159.22 نقطة.

وتجاوز عدد الأسهم الخاسرة تلك الرابحة على المؤشر نيكي، الذي سجلت أسهمه القيادية أداء فاق السوق بشكل عام وسط تدفقات أموال ساخنة من الخارج.

ومن بين 33 مؤشرا تمثل مختلف الصناعات في بورصة طوكيو للأوراق المالية، كان المؤشر الفرعي لصناعة الحديد والصلب هو الرابح الأكبر بارتفاع 1.45 بالمئة فيما كان المؤشر الفرعي لشركات التأمين الخاسر الأكبر بتراجع 1.37 بالمئة.