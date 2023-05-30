العالم اليوم - بحيرة "ملونة" تثير جدلا في العراق.. قبل كشف الأسباب

انتم الان تتابعون خبر بحيرة "ملونة" تثير جدلا في العراق.. قبل كشف الأسباب من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 30 مايو 2023 11:16 صباحاً - رغم أن تاريخ تشكلها يعود لآلاف السنين، لكن "البحيرة المتلونة" في العراق باتت حديث رواد الشبكات والمنصات الاجتماعية العراقية، مع انتشار صورها عبر مواقع التواصل، وهي الواقعة في قضاء رانيا في منطقة رابرين بمحافظة السليمانية شمالي البلاد، والمتفرعة من نهر الزاب الصغير.

حيث تتغير ألوان البحيرة مع تبدل الفصول والطقس ما بين الأبيض والوردي والأحمر والبنفسجي، وهو ما يعطيها منظرا خلابا فريدا وجاذبا للسياح والزوار، ويثير الاستغراب والدهشة ويدفع للتساؤل عن الأسباب الكامنة وراء تلون البحيرة.

وهو ما دفع بمعلقين للمطالبة بالعمل على تحويل بحيرة رانيا لمعلم سياحي، لا سيما وأنها تقع في منطقة جبلية تتميز بمناخها العليل وطبيعتها الخضراء.

قصة هذه البحيرة المثيرة

يجيب الخبير البيئي العراقي أيمن قدوري، في حديث مع موقع "دوت الخليج":

بحيرة قرة كو هي من أقدم البحيرات في شمال العراق، حيث يتعدى عمرها 5000 عام، وقد تكونت بشكل طبيعي نتيجة الهبوط الأرضي كونها تقع ضمن منطقة نشطة "تكتونيا" وامتلأت بالمياه عن طريق الأمطار كمصدر رئيسي.

لماذا تتغير ألوانها؟