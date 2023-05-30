الصين ترفض طلبا أمريكيا لعقد اجتماع بين وزيرى دفاع البلدين

جدة - نرمين السيد - ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، أن الصين رفضت طلبا من الولايات المتحدة لعقد اجتماع بين وزيرى دفاع البلدين على هامش منتدى أمنى سنوى فى سنغافورة مطلع الأسبوع المقبل، بحسب ما أوردته قناة "القاهرة الإخبارية".





وقالت وزارة الدفاع الأمريكية فى بيان للصحيفة الليلة الماضية، أبلغت جمهورية الصين الشعبية الولايات المتحدة برفض دعوتنا فى أوائل مايو للقاء بين وزير الدفاع لويد أوستن ووزير الدفاع الوطنى لجمهورية الصين الشعبية لى شانج فو، فى سنغافورة الأسبوع المقبل"، مضيفة أنها تؤمن بأن التواصل المفتوح هو السبيل "لضمان عدم تحول المنافسة إلى صراع". وكان المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربى، قال الأسبوع الماضى، إن وزارة الدفاع أجرت مناقشات لبدء محادثات بين لويد ونظيره الصينى. وأضاف كيربى أن هناك احتمالًا لعقد اجتماع بين الممثلة التجارية الأمريكية كاثرين تاى ونظيرها الصينى، خلال اجتماع منتدى التعاون الاقتصادى لآسيا والمحيط الهادى "أبيك" فى ديترويت.

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