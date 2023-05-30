جدة - نرمين السيد - وكان حاكم موسكو، سيرجى سوبيانين، قد أعلن إصابة شخصين جراء هجوم بطائرات مسيرة على أطراف المدينة.
وأشار مراسل "القاهرة الإخبارية" فى موسكو، إلى أنه تم إجلاء سكان مبنى جنوب غرب موسكو بعد اصطدام مسيرة به.
وفى وقت سابق من اليوم، أعلنت السلطات الروسية أن مسيرة اصطدمت بمبنيين سكنيين فى العاصمة موسكو، ما أدى إلى إصابة شخص.
ومن جانبه، قال عمدة موسكو أن الهجوم أدى إلى أضرار طفيفة فى عدة مبانٍ، لافتًا إلى أنه لا توجد إصابات خطيرة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر روسيا تتهم أوكرانيا بارتكاب عمل «إرهابى» بعد هجوم المسيرات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.