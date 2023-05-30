الاحتلال يعتقل 4 فلسطينيين بـ الخليل ورام الله

جدة - نرمين السيد - وقالت مصادر أمنية فلسطينية إن قوات الاحتلال قامت بمداهمات وعمليات تفتيش اعتقلت خلالها فلسطينيين اثنين من بلدة "اذنا" فى محافظة "الخليل"، فيما جرى الاعتداء على أصحاب عدد من المنازل بالضرب خلال التفتيش فى بلدة "سعير" بالمحافظة المذكورة.
وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال اعتقلت فتيين من بلدة "سلواد" شرق رام الله بوسط الضفة الغربية.
وتواجه قرى رام الله فى الآونة الأخيرة اعتداءات متصاعدة من قبل المستوطنين بحماية قوات الاحتلال. وتحاصر قوات الاحتلال قرية "المغير" فى رام الله منذ أكثر من أسبوعين، واعتدى مستوطنون على بعض سكانها بالضرب.
والليلة الماضية، قام مستوطنون بحرق أراض زراعية فى بلدة "دير دبوان" على أطراف رام الله، واعتدوا على سكانها بالضرب، عندما هبوا للدفاع عن ممتلكاتهم. ووفر الاحتلال للمستوطنين الحماية.
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