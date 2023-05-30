أرمينيا وأذربيجان تتبادلان الاتهامات قبيل انطلاق محادثات سلام جديدة

وبحسب الوكالة، خاضت الجمهوريتان السوفيتيتان السابقتان حربين على الإقليم، المعترف به كجزء من أذربيجان ولكن يغلب الأرمن على سكانه.
واستعادت أذربيجان فى 2020 أجزاء من أراضى الإقليم كانت قد خسرتها فى صراع مع انهيار الحكم السوفيتى فى أوائل التسعينيات.
وبدا أن محادثات السلام تحرز تقدمًا فى الأسابيع القليلة الماضية، مع اعتراف رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان بسيطرة أذربيجان على قرة باغ.
لكن أرمينيا اتهمت أذربيجان أمس الاثنين، بالتهديد باللجوء إلى القوة بعد أن طالب رئيسها إلهام علييف، بحل الحكومة المحلية "الانفصالية" فى قرة باغ.
ومنذ الصراع الذى استمر ستة أسابيع عام 2020 وانتهى بهدنة توسطت فيها روسيا، عقد باشينيان وعلييف عدة اجتماعات نظمتها موسكو والاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة.
و عقب لقاء جمع ممثلى البلدين الأسبوع الماضى فى موسكو، قال الرئيس الروسى فلاديمير بوتين إنه يعتقد بأن الجانبين يحرزان تقدمًا نحو إبرام اتفاق سلام طويل الأمد.
ولا يزال قرة باغ محور نزاع البلدين منذ فترة طويلة إلى جانب ترسيم حدودهما وعودة السجناء وإنشاء "ممرات" تجارية تمر عبر أراضى كل منهما.
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