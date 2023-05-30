الجيش اللبنانى: تحرير السعودى المختطف بعد عملية نوعية على حدود سوريا

جدة - نرمين السيد - وفى وقت سابق، أكد وزير الداخلية والبلديات بحكومة تصريف الأعمال اللبنانية، القاضى بسام مولوى، أن شعبة المعلومات بقوى الأمن الداخلى ـ الشرطة اللبنانية ـ تتابع منذ الأمس قضية اختطاف مواطن سعودى فى بيروت على طريق المطار.
وقال مولوى إنه على تواصل بأدق التفاصيل مع سفير المملكة العربية السعودية فى لبنان وليد البخارى، مؤكدًا العمل لتحرير أى مواطن يتعرض لأى أذى على أرض لبنان، لافتًا إلى أن الحادث يمس بعلاقة لبنان مع أشقاءه، وشدد على أن عقاب الفاعلين سيكون قاسيًا.
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