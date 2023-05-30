إصابة 9 أشخاص فى إطلاق نار بـ فلوريدا الأمريكية

جدة - نرمين السيد - قالت الشرطة الأمريكية، إن تسعة أشخاص أُصيبوا بجروح بعد إطلاق نار نشب على طول ممشى شاطئ مُزدحم فى هوليوود بولاية فلوريدا فى وقت مُتأخر من ليلة الإثنين، إذ كان هناك عدد أكبر من الناس فى المنطقة أكثر من المُعتاد بسبب يوم الذكرى، وهو يوم عطلة رسمية فى الولايات المتحدة، بحسب ما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية".





وقالت ديانا بيتينشى، المُتحدثة باسم إدارة شرطة هوليوود، إن إطلاق النار وقع خلال مشاجرة بين مجموعتين.

وأضافت أنه تم اعتقال شخص محل اهتمام ومشتبه به آخر طليق.

وقالت يانيت أوباريو سانشيز، المُتحدثة باسم نظام ميموريال للرعاية الصحية لشبكة NBC6 إن من بين الضحايا أطفال.

وذكرت وسائل إعلام محلية فى وقت لاحق أن من بين الضحايا أربعة قاصرين.

قال شهود عيان لوكالة "أسوشيتيد برس" إنهم سمعوا طلقات نارية مُتعددة، ونقلت وكالة الأنباء عن أحد الشهود قوله إن "عدة شبان كانوا يتشاجرون أمام المتاجر عندما سحب أحدهم مسدسًا".

وشكر جوش ليفي، عمدة هوليوود أول المستجيبين، مُضيفًا "يستقبل شاطئنا الملايين من مرتادى الشواطئ سنويًا".

وقال "ليفى": "إنها وجهة شهيرة وجميلة للغاية"، "هذا لم يحدث من قبل، عادة ما يكون شاطئًا هادئًا".