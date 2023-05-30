الأمم المتحدة: الأزمة الإنسانية فى اليمن تؤثر على 17.3 مليون شخص

جدة - نرمين السيد - أكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا"، أن الأزمة الإنسانية فى اليمن تؤثر على 17.3 مليون شخص خلال العام الحالى، حيث خصص صندوق الأمم المتحدة المركزى للاستجابة الطارئة 18 مليون دولار لتلبية الاحتياجات العاجلة للمتضررين من الأزمة الإنسانية فى اليمن، للمساهمة فى منع المجاعة ومعالجة المستويات المتزايدة من انعدام الأمن الغذائى التى تسبب بها الصراع والصدمات الاقتصادية وتغير المناخ.





وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، أشار تقرير تحليل وضع الأمن الغذائي، الذى أجرى فى مارس الماضى للمديريات الواقعة تحت سيطرة الحكومة اليمنية، إلى أن بعض المناطق لا تزال تعانى من شدة انعدام الأمن الغذائى بينما ارتفعت مستويات سوء التغذية الحاد بشكل عام.

وذكر التقرير الأممى بأن أكثر من ثلثى الأطفال الرضع والصغار تحت عمر السنتين لا تتم تغذيتهم ورعايتهم على النحو المناسب، مما يعزز عوامل ارتفاع حالات سوء التغذية الحاد والمزمن بين الأطفال دون الخامسة من العمر، وتواجه الاستجابة الإنسانية فى اليمن نقصا حادا فى التمويل، مما يؤدى إلى حرمان آلاف الأشخاص من المساعدات الإنسانية الضرورية.

ونوه التقرير الأممى إلى أنه حتى الآن لم يتم تمويل خطة الاستجابة الإنسانية لليمن إلا بنسبة 23.5% فقط من حجم التمويل اللازم للوفاء باحتياجات اليمنيين.

يشار إلى أن الصندوق المركزى للاستجابة الطارئة يُعد أحد أسرع الطرق وأكثرها فاعلية لضمان وصول المساعدات بشكل عاجل للعالقين فى الأزمات، إذ يهدف الصندوق، الذى أنشأته الجمعية العامة عام 2005، إلى تمكين عمال الإغاثة من توفير المساعدات المنقذة للحياة عندما تقع الأزمات فى أى مكان بالعالم.