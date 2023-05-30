الأمم المتحدة: الأزمة الإنسانية فى اليمن تؤثر على 17.3 مليون شخص

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، أشار تقرير تحليل وضع الأمن الغذائي، الذى أجرى فى مارس الماضى للمديريات الواقعة تحت سيطرة الحكومة اليمنية، إلى أن بعض المناطق لا تزال تعانى من شدة انعدام الأمن الغذائى بينما ارتفعت مستويات سوء التغذية الحاد بشكل عام.
وذكر التقرير الأممى بأن أكثر من ثلثى الأطفال الرضع والصغار تحت عمر السنتين لا تتم تغذيتهم ورعايتهم على النحو المناسب، مما يعزز عوامل ارتفاع حالات سوء التغذية الحاد والمزمن بين الأطفال دون الخامسة من العمر، وتواجه الاستجابة الإنسانية فى اليمن نقصا حادا فى التمويل، مما يؤدى إلى حرمان آلاف الأشخاص من المساعدات الإنسانية الضرورية.
ونوه التقرير الأممى إلى أنه حتى الآن لم يتم تمويل خطة الاستجابة الإنسانية لليمن إلا بنسبة 23.5% فقط من حجم التمويل اللازم للوفاء باحتياجات اليمنيين.
يشار إلى أن الصندوق المركزى للاستجابة الطارئة يُعد أحد أسرع الطرق وأكثرها فاعلية لضمان وصول المساعدات بشكل عاجل للعالقين فى الأزمات، إذ يهدف الصندوق، الذى أنشأته الجمعية العامة عام 2005، إلى تمكين عمال الإغاثة من توفير المساعدات المنقذة للحياة عندما تقع الأزمات فى أى مكان بالعالم.
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