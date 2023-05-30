«القاهرة الإخبارية»: إصابة مستوطن فى إطلاق نار قرب طولكرم بالضفة الغربية

جدة - نرمين السيد - واقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلى مخيم نور شمس، شرقى مدينة طولكرم، فجر اليوم الثلاثاء، حسبما نقلت "القاهرة الإخبارية" عن وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".
وبحسب الوكالة الفلسطينية، اقتحمت قوة خاصة مستعربة تساندها قوات كبيرة من جيش الاحتلال وجرافة عسكرية، المخيم وسط إطلاق كثيف للأعيرة النارية وقنابل الصوت.
ونشرت قوات الاحتلال دورياتها الراجلة والمحمولة فى شوارع وأزقة المخيم ومداخله، ودارت مواجهات عنيفة فى المكان، فى الوقت الذى منعت فيه مركبات الإسعاف من الدخول إلى المخيم.
كما اقتحمت قوات الاحتلال عددًا من منازل المواطنين بعد تفجير أبوابها، وفتشتها تفتيشًا دقيقًا وخربت محتوياتها، دون أنباء عن وقوع اعتقالات.
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