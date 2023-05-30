«القاهرة الإخبارية»: بوتين يقيل نائبة وزير العدل الروسى من منصبها

جدة - نرمين السيد - وأعلن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، أمس الإثنين، عن تشكيل هيئة رئاسة اللجنة الصناعية العسكرية فى روسيا الاتحادية، وفق مرسوم نشر أمس الإثنين على الموقع الرسمى للمعلومات القانونية.

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