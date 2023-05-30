الأغذية العالمى: فقدنا 17 ألف طن مترى مساعدات غذائية بسبب اشتباكات السودان

جدة - نرمين السيد - أعلن برنامج الأغذية العالمى فى السودان، اليوم الثلاثاء، فقدان 17 ألف طن مترى من المساعدات الغذائية منذ بدء الاشتباكات بين الجيش السودانى وميليشيا الدعم السريع، بسبب أعمال النهب، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية"، منذ قليل.





وفى مطلع الأسبوع الجارى، دعت الشرطة السودانية متقاعديها للتسلح، لأجل تأمين الأحياء وبسط الأمن. وقالت الشرطة السودانية، إن بعض الأطراف تسعى للوقيعة بينها وبين الجيش الوطنى للبلاد، مؤكدة أنها تعمل مع الجيش فى تناغم تام وتنسيق محكم.

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