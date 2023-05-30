جدة - نرمين السيد - قالت شركة "أورالشيم" الروسية، إن شحنة ثانية من الأسمدة روسية المنشأ وصلت من الاتحاد الأوروبى إلى إفريقيا بتسهيل من برنامج الأغذية العالمى التابع للأمم المتحدة ويبلغ وزنها 34 ألف طن من الأسمدة.





وبحسب قناة "القاهرة الإخبارية"، وصلت الشحنة تحت اسم مجموعة أورالشيم-أورالكالى إلى كينيا. وقالت الشركة فى بيانها، إن الشحنة الأولى من الأسمدة روسية المنشأ من الاتحاد الأوروبى وصلت إلى ملاوى فى مارس وكان وزنها 20 ألف طن. ولم تذكر أورالشيم اسم الموانئ الأوروبية التى خرجت منها الشحنتان، غير أن لاتفيا ذكرت الشهر الماضى أنها أتاحت إرسال شحنة من الأسمدة روسية المنشأ إلى كينيا. وكانت تلك هى أول شحنة تخرج من لاتفيا من إجمالى نحو 200 ألف طن من الأسمدة الروسية المخزنة فى ميناء ريجا منذ مارس من العام الماضي، عندما تمت مصادرتها بسبب عقوبات الاتحاد الأوروبى على روسيا. وتعتبر روسيا واقعة المصادرة حجر عثرة رئيسيًا أمام استمرار مشاركتها فى اتفاق توريد الحبوب عبر البحر الأسود والذى يسمح لأوكرانيا بتصدير الحبوب. وبحسب مصادر وبيانات السوق التى اطلعت عليها "رويترز" فإن معظم الأسمدة التى جرت مصادرتها فى لاتفيا مملوكة لأورالشيم وأورالكالى.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر القاهرة الإخبارية: وصول شحنة أسمدة روسية من الاتحاد الأوروبى لـ إفريقيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.