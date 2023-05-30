مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال شرق رام الله

جدة - نرمين السيد - اندلعت مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلى اليوم الثلاثاء، عند المدخل الغربى لقرية "المغير" شرق رام الله، والتى يواصل الاحتلال حصارها بغلق مدخليها الرئيسين لليوم الـ(18) على التوالى.





وذكرت مصادر فلسطينية، أن قوات الاحتلال المتمركزة على المدخل الغربى للقرية أطلقت قنابل الغاز السام والصوت صوب طلبة المدارس والأهالى، دون أن يبلغ عن تسجيل إصابات. يشار إلى أن القرية تتعرض بين الحين والآخر لاعتداءات المستوطنين وجنود الاحتلال، التى تواصل إغلاق المدخلين الرئيسيين للقرية، وتمنع المواطنين من الدخول إليها أو الخروج منها، ما يضطرهم إلى سلوك طرق ترابية وعرة للوصول إلى أماكن عملهم.

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