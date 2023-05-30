عمدة موسكو يكشف خسائر مبانى العاصمة جراء هجوم المسيرات

جدة - نرمين السيد - كشف سيرجى سوبيانين، رئيس بلدية موسكو، فى وقت مبكر الثلاثاء، عن وقوع أضرار "طفيفة"، دون وقوع إصابات خطيرة، جراء هجوم طائرات مسيرة أصابت العديد من المبانى فى العاصمة الروسية، حسبما نقلت "القاهرة الإخبارية" عن وكالة "رويترز".





وأضاف سيرجى سوبيانين، فى بيان: "جميع خدمات الطوارئ بالمدينة فى موقع الحوادث". وأفادت وكالة الإعلام الروسية بأن السلطات أجلت بعض سكان مبنى فى جنوب موسكو، وذكر العديد من القنوات على تيليجرام أنه تم إطلاق النار من أربع إلى عشر طائرات مسيرة فى وقت مبكر الثلاثاء.

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