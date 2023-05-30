مساعد الرئيس الأوكرانى ينفى تورط كييف فى هجوم المسيرات على موسكو

جدة - نرمين السيد - وقال بودولاك، فى تصريحات أوردتها قناة "القاهرة الإخبارية"، إننا نتوقع زيادة هجمات المسيرات على موسكو.
وكانت السلطات الروسية قد اتهمت أوكرانيا بارتكاب عمل "إرهابى" بعد هجوم بطائرات مسيرة استهدفت مناطق فى موسكو، وفقا لما أوردته قناة "القاهرة الإخبارية".
يشار إلى أن حاكم موسكو، سيرجى سوبيانين، كان قد أعلن إصابة شخصين جراء هجوم بطائرات مسيرة على أطراف المدينة.
وأشار مراسل "القاهرة الإخبارية" فى موسكو، إلى أنه تم إجلاء سكان مبنى جنوب غرب موسكو بعد اصطدام مسيرة به.
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