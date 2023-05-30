نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر شاهد : بالفيديو كيف جرف السيل مركبات بالزرقاء على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل في الثلاثاء 30 مايو 2023 01:06 مساءً - جي بي سي نيوز :- تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر جرف السيول لمركبات في منطقة أبو الزيغان بالزرقاء. وتبقى المملكة الاثنين، تحت تأثير حالة من عدم الاستقرار الجوي، وتكون الأجواء معتدلة الحرارة في معظم المناطق وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شاهد : بالفيديو كيف جرف السيل مركبات بالزرقاء على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جي بي سي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.