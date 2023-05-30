مراسل القاهرة الإخبارية: «الفدية» وراء اختطاف سعودى بلبنان

جدة - نرمين السيد - تمكنت دورية تابعة للاستخبارات اللبنانية من تحرير المواطن السعودى المخطوف، بعد عملية نوعية على الحدود اللبنانية السورية، أسفرت عن تحريره والقبض على عدد من المتورطين فى عملية الخطف.





وقال أحمد سنجاب، مراسل "القاهرة الإخبارية" من بيروت، إن المواطن السعودى تم خطفه فى الساعات الأولى من صباح الأحد الماضى، فى أثناء سيره بأحد شوارع جنوب العاصمة اللبنانية.

وأضاف أن السفير السعودى التقى أمس الإثنين، ببعض القادة فى الجيش اللبنانى، قبل تنفيذ العملية التى أسفرت عن تحرير المواطن، مؤكدًا أن الجيش اللبنانى نفذ عددًا من العمليات فى منطقة بعلبك، خلال الساعات القليلة الماضية.

وأشار إلى أن المعلومات تؤكد أن الدافع وراء عملية الاختطاف ليس جنائيًا، لكن العملية استهدفت طلب فدية من السعودية نظير تحرير مواطنها.

وكانت الحكومة اللبنانية نوهت بالجهد الذى بذله جيش بلادها للإفراج عن المواطن السعودى المخطوف، مؤكدة حرصها على سلامة العرب ومنع أى تهديد يطالهم.