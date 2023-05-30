الكرملين: هجوم المسيرات على موسكو يؤكد ضرورة مواصلة العملية العسكرية

جدة - نرمين السيد - قالت الرئاسة الروسية "الكرملين"، إن هجوم المسيرات على موسكو وضواحيها يؤكد ضرورة مواصلة العملية العسكرية الخاصة، جاء ذلك خلال نبأ عاجل أوردته قناة "القاهرة الإخبارية".





وكانت السلطات الروسية قد اتهمت أوكرانيا بارتكاب عمل "إرهابى" بعد هجوم بطائرات مسيرة استهدفت مناطق فى موسكو، وفقا لما أوردته قناة "القاهرة الإخبارية".

يشار إلى أن حاكم موسكو، سيرجى سوبيانين، كان قد أعلن إصابة شخصين جراء هجوم بطائرات مسيرة على أطراف المدينة.

وأشار مراسل "القاهرة الإخبارية" فى موسكو، إلى أنه تم إجلاء سكان مبنى جنوب غرب موسكو بعد اصطدام مسيرة به.