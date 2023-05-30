جدة - نرمين السيد - ويتناول الفيديوجراف التالى أبرز المعلومات:- وقال رى بيونغ شول، نائب رئيس اللجنة العسكرية المركزية فى الحزب الحاكم، إنّ قمر الاستطلاع العسكرى هدفه مواجهة التحركات العسكرية الخطرة للولايات المتّحدة وأتباعها، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الكورية الشمالية. فى حين تشتبه اليابان بأن القمر الصناعى عملية مموهة لإطلاق صاروخ.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كوريا الشمالية تطلق قمرا صناعيا للتجسس على أمريكا (فيديوجراف) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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