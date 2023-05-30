«التعاون الإسلامى» ترحب بتمديد وقف إطلاق النار فى السودان

جدة - نرمين السيد - رحبت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامى بالاتفاق الذى تم التوصل إليه بين الجيش السودانى وقوات الدعم السريع، خلال المحادثات بينهما فى مدينة جدة، على تمديد وقف إطلاق النار لمدة 5 أيام.





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