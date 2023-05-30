الكرملين: كييف ترد على استهدافنا لأحد مراكز صنع القرار لديها بهجوم المسيرات

جدة - نرمين السيد - قال سيرجى بيسكوف، المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين"، اليوم الثلاثاء، إن هجوم المسيرات الأوكرانية على موسكو هو رد من جانب كييف على استهدافنا أحد مراكز صنع القرار فى أوكرانيا يوم 28 مايو الجارى.





وحسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية"، أكد متحدث الكرملين، أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين يواصل عمله بشكل عادى، وتابع كل المستجدات من خلال وزارتى الدفاع والطوارئ وعمدة موسكو سيرجى سوبانين. وأشار بيسكوف، إلى أن هجوم المسيرات على موسكو وضواحيها يؤكد ضرورة مواصلة العملية العسكرية الخاصة التى أطلقتها روسيا فى أوكرانيا منذ 24 فبراير 2022. وشدد متحدث الكرملين، على أن أنظمة الدفاعات الجوية الروسية تصدت بنجاح للمسيرات التى هاجمت موسكو.

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