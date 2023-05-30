الأردن يجلي 14 فلسطينياً من بورتسودان

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الثلاثاء 30 مايو 2023 02:07 مساءً - دوت الخليج :– أعربت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية عن تقديرها للأردن في إجلاء عدد من رعايا الجالية الفلسطينية من بورتسودان هذا اليوم.
وقال المستشار السياسي لوزير الخارجية والمغتربين السفير أحمد الديك إن فلسطين تقدم شكرها وعرفانها للأردن ملكاً وحكومة وشعباً على مكرمته بنقل وإجلاء عدد من رعايا دولة فلسطين هذا اليوم من بورتسودان الى الأردن في طريقهم لإسرهم وذويهم في الضفة الغربية وقطاع غزة وعددهم 14 فلسطينيا.
وأكد السفير الديك أن هذا الموقف الأخوي الصادق امتداد لمواقف المملكة التاريخية والأخوية في دعم ومساندة قضايا شعبنا في المحافل كافة، وتقديم جميع التسهيلات الممكنة للتخفيف من معاناة أبناء شعبنا في المراحل كافة.
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