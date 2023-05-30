العالم اليوم - برشلونة يكثف مساعيه لاستعادة ميسي.. والسر في "يورو واحد فقط"

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 30 مايو 2023 02:20 مساءً - لم يستسلم برشلونة الإسباني بعد في مساعيه لاستعادة أسطورته ليونيل ميسي خلال الصيف، رغم العرض السعودي الهائل الذي تلقاه النجم الأرجنتيني.

وكان ميسي الذي سيكمل عامه السادس والثلاثين بعد أقل من شهر، رحل عن برشلونة إلى باريس سان جرمان الفرنسي في صيف عام 2021، بعد مسيرة طويلة في الفريق الكتالوني، حتى أصبح رمزا للنادي والمدينة.

وعلى مدار أشهر، لم ينقطع الحديث في وسائل الإعلام عن عودة بطل العالم المحتملة إلى "كامب نو"، مع ارتفاع نبرة التكهنات التي تشير إلى أن عقده مع باريس سان جرمان لن يجدد بعد انتهائه خلال أيام.

وفي أحدث التطورات، كشفت صحيفة "إلموندو ديبورتيفو" الرياضية الإسبانية أن رئيس نادي برشلونة خوان لابورتا يقود بنفسه التفاوض مع والد ميسي الذي يدير أعمال اللاعب.

وأوضحت الصحيفة أن الطرفين توصلا إلى اتفاق في حال وافق ميسي على العودة، حيث سيكون على قمة هرم الرواتب في برشلونة، لكن بفارق يورو واحد فقط عن اللاعب الأعلى أجرا في الفريق حاليا، النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي.

لكن بطل الدوري الإسباني لن يتمكن من الوفاء بهذا الشرط إلا بعد إبرام مزيد من الاتفاقات التجارية التي تدر دخلا إضافيا للنادي، الذي عرف خلال السنوات القليلة الماضية أزمة مالية طاحنة وتراكمت ديونه بمئات الملايين من الدولارات.

وحسب "إلموندو ديبورتيفو"، فإن على برشلونة أن يرفع دخله بمقدار 25 بالمئة على الأقل، حتى يحصل على الضوء الأخضر من رابطة الدوري الإسباني للتعاقد مع لاعبين إضافيين.

وبالتوازي، بإمكان ميسي بسهولة أن يصبح أعلى رياضي في التاريخ دخلا إن وافق على عرض من الهلال السعودي، حيث تحدثت تقارير عن أنه سيتقاضى ما يقترب من النصف مليار يورو في الموسم الواحد.