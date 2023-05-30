حاكم بيلجورود: تعرض 4 مؤسسات صناعية روسية لأضرار بسبب قصف أوكرانى

جدة - نرمين السيد - أعلن حاكم بيلجورود، فياتشيسلاف جلادكوف، اليوم الثلاثاء، تعرض 4 مؤسسات صناعية روسية لأضرار بسبب قصف أوكرانى، وفقًا لما نقله نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية"، منذ قليل.





وفى وقت سابق من اليوم، أعلنت السلطات الروسية أن مسيرة اصطدمت بمبنيين سكنيين فى العاصمة موسكو، ما أدى إلى إصابة شخص.

وكشف سيرجى سوبيانين، رئيس بلدية موسكو، فى وقت مبكر الثلاثاء، عن وقوع أضرار "طفيفة"، دون وقوع إصابات خطيرة، جراء هجوم طائرات مسيرة أصابت العديد من المبانى فى العاصمة الروسية.

وقال سيرجى سوبيانين، فى بيان، إن "جميع خدمات الطوارئ بالمدينة فى موقع الحوادث".

كما أعلن حاكم موسكو، إصابة شخصين جراء هجوم بطائرات مسيرة على أطراف المدينة.

وأشار مراسل "القاهرة الإخبارية" فى موسكو، إلى أنه تم إجلاء سكان مبنى جنوب غرب موسكو بعد اصطدام مسيرة به.