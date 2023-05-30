أوروبا تحت التهديد.. المحطات النووية تخرج عن السيطرة (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - تواجه أوروبا أزمة جديدة بسبب الحرب "الروسية- الأوكرانية" تتعلق بخروج المحطات النووية عن السيطرة، إذ تعرضت محطة زابوريجيا الأوكرانية للانقطاع الكهربائى للمرة السابعة، الأمر الذى يعكس الضعف الأمنى الشديد.





فى غضون ذلك، حذر الخبراء من أن عدم السيطرة على المحطة واستمرار انقطاع التيار الكهربائى قد يؤدى إلى وقوع حادث نووى مشابه للحادث الذى وقع فى فوكوشيما باليابان فى عام 2011، الأمر الذى يعرض حياة الملايين للخطر.

كذلك أكد المسؤول عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل جروسى، أن وضع السلامة النووية فى المحطة ضعيف للغاية، مطالبا روسيا وأوكرانيا بالتوصل لاتفاق لحماية المحطة.