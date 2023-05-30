وزير الدفاع الروسى: قواتنا استهدفت منظومة باتريوت فى كييف

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية"، أكد وزير الدفاع الروسى تدمير مستودعات أسلحة كبيرة فى خميلنيتسكى الأوكرانية.

وفى وقت سابق من اليوم، أعلنت السلطات الروسية أن مسيرة اصطدمت بمبنيين سكنيين فى العاصمة موسكو، ما أدى إلى إصابة شخص.

وكشف سيرجى سوبيانين، رئيس بلدية موسكو، فى وقت مبكر الثلاثاء، عن وقوع أضرار "طفيفة"، دون وقوع إصابات خطيرة، جراء هجوم طائرات مسيرة أصابت العديد من المبانى فى العاصمة الروسية.

وقال سيرجى سوبيانين، فى بيان، إن "جميع خدمات الطوارئ بالمدينة فى موقع الحوادث"، لافتًا إلى إصابة شخصين جراء هجوم بطائرات مسيرة على أطراف المدينة.