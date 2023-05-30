الرئيس التونسى يجدد دعوته لعقد قمة تضم دول المنطقة لمناقشة ملف الهجرة

وأضافت أن الرئيس التونسى شدد على أن العملية الأمنية لمعالجة ظاهرة الهجرة لا تكفى وحدها، مؤكدا على ضرورة معالجة الأمر بطريقة شاملة، عن طريق توفير فرص عمل لائقة للشباب، سواء التونسى أو العربى أو الإفريقى.
وأوضحت أن تونس أصبحت تستقبل أعدادا كبيرة من المهاجرين غير الشرعيين القادمين من دول جنوب الصحراء، والذين يعتبرون تونس دولة عبور نحو السواحل الأوروبية.
وتابعت أن توفير فرص عمل لائقة للشباب فى دول شمال إفريقيا وجنوب الصحراء، تساعد على حل أزمة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، لافتة إلى أن تصريحات الرئيس التونسى تتزامن مع زيارة وزير الهجرة البريطانى، والذى يزور تونس غدا الأربعاء.
وأشارت إلى أن وزير الخارجية التونسى سيزور فرنسا فى القريب العاجل، ومن المتوقع أن يكون ملف الهجرة غير الشرعية على طاولة المفاوضات بين البلدين.
وذكرت أن الدولة التونسية اقترحت العديد من الآليات، متمثلة فى كل المؤسسات التى لديها دور فى معالجة ملف الهجرة غير الشرعية، وأهمها العملية الأمنية بالإضافة إلى تفعيل العديد من الاتفاقيات ما بين تونس ودول الجوار، سواء فى الاتحاد الأوروبى أو فى إقليم الشرق الأوسط.
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