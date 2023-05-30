وزيرة الصحة الفلسطينية: نحن بحاجة لدعم الدول الشقيقة

جدة - نرمين السيد - قالت الدكتورة مى الكيلة وزيرة الصحة الفلسطينية: "يجمعنا بمصر علاقات تاريخية ليس من الآن ولكن منذ قديم الأزل، وهذه الزيارة نعتبرها مفصل هام من أجل تفعيل كل الاتفاقيات من ضمنها اتفاقية الصحة، جلسنا مع وزير الصحة سابقا على هامش اجتماع مجلس الوزراء الصحة العرب، إذ كنا ننسق المواقف وطبيعة العمل على مستوى العالم العربى وأيضا على مستوى ثنائى مصرى فلسطينى".





وأضافت مى الكيلة، فى كلمتها خلال مؤتمر صحفى، عبر شاشة "إكسترا نيوز"، "ننتظر توقيع اتفاقية هامة كوننا بحاجة إلى تدريب الكوادر الفلسطينية الهامة خاصة تدريب قصير ومتوسط المدى"، مشيرة إلى أنَّه تمّ الاتفاق عليها ومنتظرين أن تتخذ الاتفاقية مجراها الطبيعى من أجل التوقيع عليها والتعاون فى ملف اللقاحات وغيرها من الموضوعات كتبادل الخبرات وبروتكولات. وتابعت أن القطاع الصحى الفلسطينى يواجه تحديات كبيرة للغاية من خلال هذا الاحتلال الذى يبطش أبناء الشعب الفلسطينى فى القرى والمدن ولا يحترم أى نوع من الاتفاقيات الدولية، مؤكدة أنهم بحاجة إلى دعم والدول الشقيقة على رأسهم مصر من أجل دعم القطاع الصحى الذى يواجه عدد كبير من الجرحى والشهداء يوميًا. ووجهت الشكر لوزير الصحة خالد عبدالغفار وللدولة المصرية، على مساندتها فى المحافل الدولة وتفهمها لموضوع الاتفاقية المقرر توقيعها قريبًا من أجل دعم القطاع الصحى الفلسطينى.

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