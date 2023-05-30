كوريا الجنوبية وأستراليا تتفقان على تعزيز التعاون الدفاعى

جدة - نرمين السيد - اتفقت أستراليا وكوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء، على تعزيز التعاون الدفاعى بين البلدين، وذلك خلال لقاء لوزيرى دفاع البلدين فى إطار قمة كوريا الجنوبية وجزر المحيط الهادى فى سول.





وذكرت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، أن الوزير لى جونج سوب، التقى نظيره الأسترالى ريتشارد مارليس، على هامش القمة، وأن لى جونج أعرب عن استعداد الجيش الكورى الجنوبى للانضمام إلى التدريب العسكرى متعدد الجنسيات بقيادة أستراليا، بالإضافة إلى مناورات تحت الماء لمكافحة الألغام فى المحيط الهادى. كما اتفق البلدان على عقد اجتماعات على مستوى العمل كجزء من خطوات لمراجعة مذكرة التفاهم الموقعة فى عام 2011 والتى تهدف إلى تعزيز التعاون فى الصناعات الدفاعية، وذلك حسبما أوردت شبكة "تشانيل نيوز آشيا" السنغافورية. وقال متحدث رئاسى أسترالى، إن مارليس التقى أيضا برئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول، وناقش الجهود المشتركة لتوسيع التعاون مع دول جزر المحيط الهادى.

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